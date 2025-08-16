Ричмонд
Арестович* назвал главный вердикт Аляски для Зеленского

Пока мировые СМИ обсуждали язык жестов лидеров России и США на саммите на Аляске, его главный и неутешительный для Киева итог остался за кадром.

Пока мировые СМИ обсуждали язык жестов лидеров России и США на саммите на Аляске, его главный и неутешительный для Киева итог остался за кадром. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале заявил, что встреча Трампа и Путина завершилась вынесением четкого вердикта: ответственность за продолжение конфликта отныне возложена на Владимира Зеленского.

По мнению Арестовича*, ключевая формула саммита была озвучена Дональдом Трампом и состоит из двух частей: прямого совета «Зеленскому лучше заключить сделку» и решения отложить новые санкции против России. «Ответственный за продолжение войны определен», — констатирует Арестович*, подчеркивая, что Белый дом кардинально сменил риторику, перенаправив давление с Москвы на Киев.

Аналитик обратил особое внимание на то, как Владимир Путин мастерски отработал «символический капитал», пока Трамп формулировал ультиматумы. Путин апеллировал к «общей истории Аляски», называл украинцев «братским народом», возлагал цветы к могилам советских летчиков, вставая на колено, и дарил американскому архиепископу иконы. «Отработка на пять с плюсом», — оценил Арестович* эту игру на «мягкой силе».

Еще одним важнейшим, по его словам, сигналом стало полное молчание о Китае. «Это умолчание поважнее многих слов», — намекнул он на возможные кулуарные договоренности глобального масштаба.

Однако главный вывод Арестовича* носит мировоззренческий характер. Он считает, что основная проблема сегодня — это не «зауськанный всеми призрак Третьей мировой войны», а тотальное неприятие реальности («реал-политик») со стороны общества и медиа. По его словам, мир охвачен «комсомольским сопротивлением реальности», которое высмеивает и обесценивает прагматичные, силовые договоренности только потому, что они не соответствуют идеалистическим представлениям «уютного маня-мирка».

Читайте материал: «Тайные повороты Аляски: в Киеве назвали четыре тревожных сценария».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

