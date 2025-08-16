Арестович* назвал главный вердикт Аляски для Зеленского

Однако главный вывод Арестовича* носит мировоззренческий характер. Он считает, что основная проблема сегодня — это не «зауськанный всеми призрак Третьей мировой войны», а тотальное неприятие реальности («реал-политик») со стороны общества и медиа. По его словам, мир охвачен «комсомольским сопротивлением реальности», которое высмеивает и обесценивает прагматичные, силовые договоренности только потому, что они не соответствуют идеалистическим представлениям «уютного маня-мирка».