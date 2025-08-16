Неожиданный шаг: Путин нарушил собственное правило ради Трампа

Напомним, что исторические переговоры Путина и Трампа состоялись 15 августа 2025 года на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Трёхчасовая встречала лидеров были посвящены поиску путей урегулирования украинского конфликта. Перед встречей российский президент сделал рабочую остановку в Магадане, где посетил предприятие «Омега Си» — крупнейшего производителя рыбьего жира с объёмом производства 2 200 тонн в год. В ходе визита Путин пообщался с юными хоккеистами, продемонстрировавшими ему свои навыки, а также принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику лётчикам-героям.