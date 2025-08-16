Неожиданный шаг: Путин нарушил собственное правило ради Трампа

Отмечается, что во время поездки лидеры могли общаться без переводчика. Этот эпизод стал символическим жестом: Путин всегда передвигался за границей на российском «Аурусе», который сопровождал его и на этот раз.
Саммит начался с эффектного момента. Пока лидеры шли по красной дорожке, над ними пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении истребителей F-22. Примечательно, что переговоры прошли без вступительных речей на фоне баннера с американским слоганом «В погоне за миром».
Напомним, что исторические переговоры Путина и Трампа состоялись 15 августа 2025 года на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Трёхчасовая встречала лидеров были посвящены поиску путей урегулирования украинского конфликта. Перед встречей российский президент сделал рабочую остановку в Магадане, где посетил предприятие «Омега Си» — крупнейшего производителя рыбьего жира с объёмом производства 2 200 тонн в год. В ходе визита Путин пообщался с юными хоккеистами, продемонстрировавшими ему свои навыки, а также принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику лётчикам-героям.