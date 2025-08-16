Ричмонд
NHK: встреча Путина и Трампа на Аляске открыла дверь к диалогу

В Японии заявили, что будут внимательно следить за развитием ситуации после саммита России и США на Аляске.

Правительство Японии будет внимательно следить за развитием ситуации после саммита России и США на Аляске, заявил источник в администрации премьер-министра страны Сигэру Исибы телеканалу NHK.

Он отметил, что пока неизвестно содержание встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но можно говорить о том, что она открыла дверь к диалогу. «Оба лидера также упомянули о следующей встрече, поэтому мы будем внимательно следить за ее сроками», — сказал собеседник.

Он также назвал «довольно абстрактной» пресс-конференцию лидеров, так как на ней не звучало заявлений о достижении соглашения.

Ранее японский эксперт по России Кадзухиро Кумо заявил, что саммит России и США на Аляске имеет значение для всего мира.

