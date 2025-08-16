В Кремле высказались о трехстороннем саммите с участием Зеленского

Накануне, 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) завершились переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что во время встречи на Аляске были достигнуты договоренности по обмену территориями в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Россией и США согласованы гарантии безопасности для Киева.