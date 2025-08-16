В Кремле высказались о трехстороннем саммите с участием Зеленского

Ушаков заявил, что проведение трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и Зеленского пока не обсуждалось.
Тема организации и проведения трехстороннего саммита с участием президента РФ Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского пока не рассматривалась. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Пока эта тема не затрагивалась», — сказал он. Его заявление прозвучало в эфире Первого канала. Ушаков отметил, что после подведения итогов прошедшего накануне на Аляске саммита РФ — США будет приниматься решение о дальнейших двусторонних встречах.
Накануне, 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) завершились переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что во время встречи на Аляске были достигнуты договоренности по обмену территориями в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Россией и США согласованы гарантии безопасности для Киева.