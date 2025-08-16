Раскрыто, какой классический трюк Трампа не сработал с Путиным

Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева заявила, что свой классический трюк с рукопожатием президенту США Дональду Трампу в отношении российского коллеги Владимира Путина перед началом переговоров на Аляске провернуть не удалось. Об этом пишет Life.ru.