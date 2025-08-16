Раскрыто, какой классический трюк Трампа не сработал с Путиным

Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева заявила, что свой классический трюк с рукопожатием президенту США Дональду Трампу в отношении российского коллеги Владимира Путина перед началом переговоров на Аляске провернуть не удалось. Об этом пишет Life.ru.
По словам собеседницы издания, таким образом Трамп старается продемонстрировать доминирующую позицию США над другими странами.
Богачева отметила, что на кадрах с саммита, когда Путин и Трамп встречаются на красной ковровой дорожке, этого не видно.
По мнению эксперта, это скорее стандартное протокольное рукопожатие.
Трамп волнуется, в то время как Путин ведет себя более уверенно и пребывает в хорошем настроении, добавила специалист.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что приглашение Путина в машину к Трампу может быть хитрым шагом. Эксперт предположил, что в машине мог состояться короткий обмен мнениями наедине.
При этом американское издание New York Times написало, что Трамп, несмотря на отсутствие итогового документа, остался всем доволен на встрече с президентом России на Аляске.
