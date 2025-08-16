Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе вспомнили, кто из мировых лидеров ездил в лимузине Трампа

Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном лимузине на Аляске — не первый случай, когда иностранные лидеры делили с американским президентом Cadillac One, известный также как «Зверь». Об этом напомнила газета The Hill.

Источник: Life.ru

Как пишет издание, «по меньшей мере два иностранных лидера» садились в автомобиль к Трампу в его первый президентский срок (2017−2021). В июле 2017 года американский президент и французский лидер Эмманюэль Макрон вместе проехали в бронированном лимузине до Елисейского дворца в Париже. В том же году на «Звере» в компании Трампа прокатился бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время визита во Флориду.

Издание отмечает, что подобные эпизоды крайне редки. Так, ещё в 2010 году в архиве Белого дома зафиксирован другой случай — Дмитрий Медведев и Барак Обама также были сфотографированы в президентском лимузине США.

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. Путин подчеркнул необходимость устранения причин конфликта и назвал встречу конструктивной. Трамп заявил, что «сделки пока нет», но стороны приблизились к решению, и анонсировал дальнейшие консультации с НАТО и Владимиром Зеленским.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше