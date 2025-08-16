«Без ультиматумов и угроз»: Медведев подвел итоги встречи Трампа и Путина

Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске завершилась. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в субботу, 16 августа, привел пять пунктов, которые назвал «первыми результатами» саммита.
— Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз, — пояснил экс-президент.
Во-вторых, президент России подробно изложил президенту США условия для завершения конфликта на Украине. Также Медведев отметил, что по итогам почти трехчасового разговора глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию, «во всяком случае пока».
Зампред подчеркнул, что встреча продемонстрировала возможность ведения переговоров без предварительных условий, одновременно с продолжением специальной военной операции.
— Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу, — говорится в Telegram-канале Медведева.
Сам президент США в разговоре с телеканалом Fox News также подвел итоги переговоров с Путиным. В ходе беседы Трамп также дал рекомендации украинскому президенту и обсудил дальнейшие шаги.
Саммит между Трампом и Путиным завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно к этому часу о первой за почти шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».
Также «ВМ» собрала главное из заявлений президентов России и США по итогам переговоров.