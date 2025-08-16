Ричмонд
Омский губернатор Хоценко сообщил о ремонте дороги к трем районам

Ремонт 6 километров дороги между Калачинском и Оконешниково обойдется в 525 млн рублей.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В субботу, 16 августа 2025 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о ходе ремонта дороги на участке 65 — 71 км дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково в Оконешниковском районе.

"К настоящему времени на объекте специалистами подрядной организации завершено фрезерование старого дорожного покрытия, устранение пучин, устройство ровиков уширения, укрепление дорожного основания методом холодного ресайклинга с применением цемента, а также устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия.

Обновляем дорогу в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным", — отметил глава региона.

Готовность этого участка, связывающего 3 района области оценивается в 80%. Работы оцениваются в 525 млн рублей. Подрядчиком по итогам торгов стало ООО «Сиброс». Свои обязательства компания должна выполнить к концу 2025 года.