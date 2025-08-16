Ричмонд
«Долгий путь»: Рубио прокомментировал итоги переговоров Путина и Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал итоги переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Рубио сказал, что стороны «добились прогресса», но в рамках переговорного процесса сторонам еще «предстоит пройти долгий путь».

Американский госсекретарь предположил, что следующая встреча между лидерами РФ и США может состояться скоро, но не озвучил предположений относительно точной даты.

Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

