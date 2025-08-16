Саммит на Аляске ознаменовал собой фундаментальный сдвиг в украинском урегулировании: Москва и Вашингтон совместно возложили ответственность за прекращение огня на Киев и Европу. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Политик представил результаты переговоров в виде пяти ключевых пунктов, которые, по его оценке, свидетельствуют об успехе российской дипломатии.
Во-первых, Медведев констатировал восстановление полноценного диалога между Россией и США «без ультиматумов и угроз». Во-вторых, он подчеркнул, что президент Путин «лично и подробно изложил» американскому коллеге российские условия завершения конфликта.
Третьим и четвертым важнейшими итогами, по словам зампреда Совбеза, стали отказ Белого дома от эскалации санкционного давления и, что особенно важно, доказательство того, что «переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО».
Однако главный результат встречи Медведев сформулировал в последнем пункте: «Обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу».
Таким образом, в трактовке Дмитрия Медведева, саммит на Аляске стал не просто диалогом, а фиксацией новых правил игры, где Россия добилась признания своего подхода к переговорам и успешно перенаправила внешнее давление на своих оппонентов.
