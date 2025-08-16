Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пять пунктов победы»: Медведев раскрыл, о чем договорились Путин и Трамп

Саммит на Аляске ознаменовал собой фундаментальный сдвиг в украинском урегулировании: Москва и Вашингтон совместно возложили ответственность за прекращение огня на Киев и Европу.

Саммит на Аляске ознаменовал собой фундаментальный сдвиг в украинском урегулировании: Москва и Вашингтон совместно возложили ответственность за прекращение огня на Киев и Европу. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Политик представил результаты переговоров в виде пяти ключевых пунктов, которые, по его оценке, свидетельствуют об успехе российской дипломатии.

Во-первых, Медведев констатировал восстановление полноценного диалога между Россией и США «без ультиматумов и угроз». Во-вторых, он подчеркнул, что президент Путин «лично и подробно изложил» американскому коллеге российские условия завершения конфликта.

Третьим и четвертым важнейшими итогами, по словам зампреда Совбеза, стали отказ Белого дома от эскалации санкционного давления и, что особенно важно, доказательство того, что «переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО».

Однако главный результат встречи Медведев сформулировал в последнем пункте: «Обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу».

Таким образом, в трактовке Дмитрия Медведева, саммит на Аляске стал не просто диалогом, а фиксацией новых правил игры, где Россия добилась признания своего подхода к переговорам и успешно перенаправила внешнее давление на своих оппонентов.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий".

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше