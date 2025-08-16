Россия и США восстановили важный механизм на Аляске: Медведев озвучил детали

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп переговорами на Аляске восстановили полноценный механизм встреч между странами на высшем уровне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
О беседе глав РФ и США Медведев высказался утром 16 августа. Практически сразу после окончания самих переговоров. Тогда он подвел итоги саммита и отметил, что последний ознаменовал собой восстановление конструктивного диалога.
«Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз», — написал Медведев.
Тогда же зампред Совбеза РФ озвучил и другие итоги саммита на Аляске. В частности, он подчеркнул, что Россия доказала возможность проводить переговоры без предварительных условий, а также во время продолжения специальной военной операции на Украине.