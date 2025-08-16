Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и США восстановили важный механизм на Аляске: Медведев озвучил детали

Медведев: Россия и США восстановили механизм спокойных встреч на высшем уровне.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп переговорами на Аляске восстановили полноценный механизм встреч между странами на высшем уровне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

О беседе глав РФ и США Медведев высказался утром 16 августа. Практически сразу после окончания самих переговоров. Тогда он подвел итоги саммита и отметил, что последний ознаменовал собой восстановление конструктивного диалога.

«Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз», — написал Медведев.

Тогда же зампред Совбеза РФ озвучил и другие итоги саммита на Аляске. В частности, он подчеркнул, что Россия доказала возможность проводить переговоры без предварительных условий, а также во время продолжения специальной военной операции на Украине.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше