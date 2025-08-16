Ушаков: вопрос проведения встречи Путина и Трампа с Зеленским не поднимался

Вопрос проведения трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в ходе российско-американских контактов пока не поднимался, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в эфире Первого канала.
«Пока тема не затрагивалась», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном трехстороннем формате.
15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Разговор длился 2 часа 45 минут. Затем состоялась пресс-конференция. Путин назвал переговоры полезными и обстоятельными.
