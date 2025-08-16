Еврокомиссия: Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах саммита

Президент США Дональд Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах саммита, в рамках которого он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявила Еврокомиссия.
Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского конфликта.
Белый дом заявлял, что после встречи Трамп провел длительный телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а затем созвонился с руководителями стран НАТО.
