Еврокомиссия: Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах саммита

Президент США Дональд Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах саммита, в рамках которого он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, заявила Еврокомиссия.

Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже состоялись 15 августа. Они продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

Белый дом заявлял, что после встречи Трамп провел длительный телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а затем созвонился с руководителями стран НАТО.

Читайте материал: «Эксперт предположил, что Зеленский скоро покинет пост».

