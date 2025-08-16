Медведев сделал пять выводов из переговоров Путина и Трампа

Медведев заявил, что переговоры на Аляске восстановили механизм встреч между Россией и США на высшем уровне.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске восстановила полноценный диалог на высшем уровне между двумя странами. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что встреча подтвердила, что ведение переговоров возможно при одновременном продолжении специальной военной операции и без выдвижения предварительных условий.
«Восстановлен полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне. Спокойный, без ультиматумов и угроз», — подчеркнул он. Свое мнение он высказал в своем telegram-канале.
Еще одним важным моментом он отметил, что российский президент в ходе беседы с американским коллегой представил условия, которые Москва считает необходимыми для прекращения конфликта на Украине. Также Медведев заявил, что по итогам почти трехчасового разговора глава Белого дома отказался от эскалации давления на Москву, по крайней мере, на данный момент.
По мнению политика, что встреча продемонстрировала возможность диалога между Россией и США без предварительных условий, даже при продолжающейся специальной военной операции. Итогом переговоров, как он сообщил, стало обоюдное решение возложить ответственность за дальнейшие шаги по прекращению военных действий на Киев и европейские страны.
Встреча между президентами России и США на Аляске прошла 15 августа. Она длилась около трех часов. Переговоры шли «три на три». После закрытого саммита главы государств выступили перед прессой.
Трамп заявил, что дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. Также он отметил, что не считает необходимым в ближайшее время усиливать давление на Россию и ее торговых партнеров. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске — в материале URA.RU.