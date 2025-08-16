Медведев сделал пять выводов из переговоров Путина и Трампа

Трамп заявил, что дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. Также он отметил, что не считает необходимым в ближайшее время усиливать давление на Россию и ее торговых партнеров. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске — в материале URA.RU.