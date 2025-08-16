Токаев прокомментировал историческую встречу Трампа и Путина

Глава государства отметил, что Казахстан приветствует эту встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже и расценивает ее как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.
Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение военных действий в Украине.
