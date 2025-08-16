Ричмонд
Медведев счел продолжение СВО важной особенностью встречи Путина и Трампа

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его мнению, встреча двух президентов имела позитивные результаты.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Господин Медведев считает, что был «восстановлен полноценный механизм встреч… на высшем уровне», притом «спокойный, без ультиматумов и угроз». Он отметил, что Владимир Путин «подробно изложил президенту США наши условия» по урегулированию на Украине, в результате Дональд Трамп «отказался от эскалации давления на Россию».

Важным итогом Дмитрий Медведев считает подтверждение того, «что переговоры возможны без предварительных условий», притом «одновременно с продолжением СВО».

«Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов… на Киев и Европу», — полагает господин Медведев.

