Медведев счел продолжение СВО важной особенностью встречи Путина и Трампа

Господин Медведев считает, что был «восстановлен полноценный механизм встреч… на высшем уровне», притом «спокойный, без ультиматумов и угроз». Он отметил, что Владимир Путин «подробно изложил президенту США наши условия» по урегулированию на Украине, в результате Дональд Трамп «отказался от эскалации давления на Россию».