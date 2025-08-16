Железнодорожный вокзал Кишинева оцеплен полицией: Силовики сорвали палатки, схватили и силой вывели людей, которые пришли, чтобы провести флешмоб

Сегодня утром сторонники блока «Победа» приехали на железнодорожный вокзал Кишинева на поезде и начали установку палаточного лагеря, чтобы провести флешмоб.
Здесь должна состояться акция протеста оппозиции в поддержку Евгении Гуцул и всех незаконно осужденных, а так же против беспредела действующей власти. Ранее акцию запретили проводить на ПВНС.
Вокзал оказался оцепленным полицией.
Даже для обычных пассажиров это уже не гостеприимные «ворота в город».
Силовики начали ломать палатки, хватать и силой выводить людей. Есть задержанные. На вопрос, «что мы нарушили», полиция не отвечает, только грубо толкает участников протеста.
На кадрах видно, как без объяснений скручивают и забирают в участок мирных людей.
