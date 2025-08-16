Ричмонд
Железнодорожный вокзал Кишинева оцеплен полицией: Силовики сорвали палатки, схватили и силой вывели людей, которые пришли, чтобы провести флешмоб

Здесь должна состояться акция протеста оппозиции в поддержку Евгении Гуцул и всех незаконно осужденных [видео]

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром сторонники блока «Победа» приехали на железнодорожный вокзал Кишинева на поезде и начали установку палаточного лагеря, чтобы провести флешмоб.

Здесь должна состояться акция протеста оппозиции в поддержку Евгении Гуцул и всех незаконно осужденных, а так же против беспредела действующей власти. Ранее акцию запретили проводить на ПВНС.

Вокзал оказался оцепленным полицией.

Даже для обычных пассажиров это уже не гостеприимные «ворота в город».

Силовики начали ломать палатки, хватать и силой выводить людей. Есть задержанные. На вопрос, «что мы нарушили», полиция не отвечает, только грубо толкает участников протеста.

На кадрах видно, как без объяснений скручивают и забирают в участок мирных людей.

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше