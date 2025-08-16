Ричмонд
Трамп может сделать Зеленского «мальчиком для битья», пишет Times

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может сделать Владимира Зеленского «мальчиком для битья» в случае провала американских инициатив по урегулированию на Украине, пишет издание Times.

Источник: Reuters

«Трамп зловеще намекнул, что сделка (по мирному урегулированию — ред.) возможна, но теперь от Зеленского зависит, продолжится ли этот процесс — возможно, это знак того, что неприглашенный (на Аляску- ред.) лидер… может оказаться мальчиком для битья в случае провала американской мирной инициативы», — говорится в статье.

По мнению издания, инициатива США по урегулированию украинского конфликта на данный момент, «судя по всему, жива, но борется за жизнь».

Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.

Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и двигаясь по этому пути можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть «хорошие шансы» договориться.

