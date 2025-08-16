Шор назвал встречу Путина и Трампа шансом избежать большой войны

Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате «три на три» продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
«Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа — это шанс для всей Европы избежать большой войны», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Оппозиционный лидер предупредил о возможности появления нового очага напряженности в Молдавии, обвинив правящую в республике партию «Действие и солидарность» (ПДС) в проведении политики, которая может привести к внутреннему конфликту.
По мнению Шора, молдавским властям необходима «мудрая, взвешенная политика, направленная на стабильность», а текущее руководство страны «показывает свою отсталость, провоцируя и сталкивая».
«Мы видим, как США и Россия начали вести диалог после нескольких лет жесткого сопротивления. Это говорит о том, что время таких политиков, как Санду (президент Молдавии — ред.), Речан (премьер), Гросу (спикер парламента, лидер ПДС) — ушло», — отметил Шор.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.