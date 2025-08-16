The Economist: заключено соглашение о прекращении огня до саммита РФ, США и Украины

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске завершились небольшой пресс-конференцией, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Обе стороны оценили прошедшие переговоры как «позитивные и продуктивные», но не дали больше деталей о конкретных договоренностях. При этом Трамп обозначил, что «теперь все зависит от украинского президента», а журналист The Economist Оливер Кэрролл заявил, что уже заключено соглашение о прекращении огня до встречи трех сторон. Что о прошедшей встрече пишут западные СМИ — в материале «Газеты.Ru».