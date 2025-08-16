«Шок на Украине и в Европе»: что пишут мировые СМИ о саммите на Аляске

CNN
В CNN считают, что встреча Путина и Трампа положила конец изоляции российского президента. В издании обратили внимание на теплый прием российской делегации и лидера РФ и предположили, что таким образом США сигнализируют о необходимости включения лидера РФ в круг политического общения на Западе.
«Встреча на красной дорожке, пролет истребителей и аплодисменты самого президента США — послание Трампа было четким: Путин вернулся из холода», — приводят слова издания «Ведомости».
Financial Times
В FT обратили внимание на то, что перед саммитом Трамп обещал убедить Путина на деле продемонстрировать уступки на Украине для достижения перемирия, но в итоге «российский лидер уехал, ничего не обещав».
«Дональду Трампу не удалось добиться от Владимира Путина никаких обязательств по прекращению конфликта на Украине», — констатировала газета. В издании сочли, что саммит в Акоридже завершился полным провалом.
Reuters
В международном агентстве представили результаты саммита как успех российского президента, отметив, что встреча не приблизила прекращение огня на Украине. «Встреча лицом к лицу с президентом США означала победу Путина, который подвергался критике со стороны западных лидеров с 2022 г.», — написали в издании.
Reuters также рассказал, что президент США передал коллеге из России письмо своей супруги Мелании Трамп, сообщает RTVI. Что конкретно говорится в обращении — неизвестно.
Newsweek
В американском журнале проанализировали язык тел президентов РФ и США в первые минуты встречи на аэродроме. Эксперт Newsweek Пэтти Энн Вуд рассказала, что Трамп явно чувствовал себя уверенно и проявлял уважение к гостю. Оба политика улыбались, не отводили взгляда, что свидетельствует о том, что каждый из них видел перед собой равного.
Washington Post
В газете акцентировали внимание на разнице приемов Путина и Зеленского в США. В издании напомнили, что в феврале Трамп публично раскритиковал украинского президента, а в августе продемонстрировал уважение и радушие российскому лидеру.
«Теплый прием вызвал шок на Украине и в Европе», — отметили в WP.
Al Jazeera
По мнению арабского телеканала, американский президент остался неудовлетворенным результатами переговоров с Путиным.
«После встречи, которая не смогла достичь своей главной цели — прекращения [российско-украинского] конфликта, американский лидер вел себя подавленно», — рассказали журналисты.
New York Post
В New York Post расценили совместный выход Путина и Трампа на пресс-конференцию после переговоров как позитивный сигнал, который указывает на то, что прогресс в урегулировании украинского кризиса и в возобновлении сотрудничества США и России есть.
В издании напомнили, что ранее Трамп давал понять, что если после встречи они с Путиным не появятся вместе, то диалог оказался бесполезным. «Для всех, кто считает, что разговоры лучше войны, это можно расценивать как положительный сигнал», — добавили в NYP.
Politico
Журналисты медиа-организации предположили, что в Киеве и Брюсселе взволнованы тем, что Трамп и Путин в одной машине следовали из аэропорта к месту переговоров в Анкоридже. По данным издания, это является свидетельством об изменении отношения к лидеру, который ранее был «изгоем в мире после начала боевых действий на Украине в 2022 году».
The Guardian
В британской газете обратили внимание на то, что администрация Белого дома удалила из соцсетей кадры встречи Трампом Путина на аэродроме, где республиканец аплодирует российскому коллеге. В материале СМИ также говорится о вероятной тревоге Украины и ее европейских союзников из-за «почтительного отношения к Путину» со стороны Трампа.
Bloomberg
Американское информационное агентство подчеркнуло, что Трамп после встречи с Путиным не указал, какие инициативы России, выдвинутые на переговорах, он считает спорными. Политик уточнил только, что «их осталось совсем немного» и только одна из них, вероятно, «самая важная».
Bloomberg также заметил, что переговоры в Анкоридже длились более 2,5 часов, что дольше, чем длился диалог президентов в Хельсинки в 2018 году.