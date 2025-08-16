«Шок на Украине и в Европе»: что пишут мировые СМИ о саммите на Аляске

Журналисты медиа-организации предположили, что в Киеве и Брюсселе взволнованы тем, что Трамп и Путин в одной машине следовали из аэропорта к месту переговоров в Анкоридже. По данным издания, это является свидетельством об изменении отношения к лидеру, который ранее был «изгоем в мире после начала боевых действий на Украине в 2022 году».