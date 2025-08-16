Ричмонд
Минск рассматривается в качестве площадки для встречи Трампа, Путина, Зеленского

Турецкое радио сообщило, что Москва, Стамбул и Минск могут стать площадками для встречи лидеров США, России, Украины.

Источник: Комсомольская правда

Москва, Стамбул и Минск рассматриваются как возможные площадки для следующей, уже трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского. Об этом сообщает телеграм-канал NEWS.BY Первого информационного телеканала со ссылкой на турецкое радио.

Кстати, Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе.

Кроме того, Александр Лукашенко и Дональд Трамп говорили по телефону, пока президент США летел на встречу с Владимиром Путиным на Аляске.

А еще Дональд Трамп принял приглашение Александра Лукашенко посетить Минск вместе с семьей.

Мы писали, что вечером 15 августа Александр Лукашенко провел разговор с представителем Трампа, который позвонил по его поручению.

