Минск рассматривается в качестве площадки для встречи Трампа, Путина, Зеленского

Москва, Стамбул и Минск рассматриваются как возможные площадки для следующей, уже трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского. Об этом сообщает телеграм-канал NEWS.BY Первого информационного телеканала со ссылкой на турецкое радио.
Кстати, Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе.
Кроме того, Александр Лукашенко и Дональд Трамп говорили по телефону, пока президент США летел на встречу с Владимиром Путиным на Аляске.
А еще Дональд Трамп принял приглашение Александра Лукашенко посетить Минск вместе с семьей.
Мы писали, что вечером 15 августа Александр Лукашенко провел разговор с представителем Трампа, который позвонил по его поручению.