«Мирного блицкрига не случилось»: эксперты оценили встречу Путина и Трампа на Аляске

Переговоры прошли на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон и продлились три часа. По итогам беседы Трамп сообщил, что стороны не достигли соглашения по Украине, однако отметил определенный прогресс. Путин, в свою очередь, положительно высказался о результатах переговоров, назвав их содержательными и полезными. Российский лидер также призвал Киев и европейские страны не препятствовать дальнейшему диалогу.
Женева 1985 — Анкоридж 2025
Аляска не по содержанию, а по самой схеме напомнила первую встречу Горбачева и Рейгана в Женеве почти сорок лет назад, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Договориться не смогли, однако коммуникация перешла на качественно другой уровень. Мирного блицкрига, как хотел Трамп, не получилось. Но и разрыва не произошло. Позиционное дипломатическое противостояние продолжается.
Эксперт уверен, что после Аляски уже не будет длительных перерывов между встречами на высшем уровне. Продолжение диалога ждать себя не заставит. Однако для достижения устойчивого результата необходимо решить весь комплекс накопившихся проблем.
Если процесс, начатый на Аляске, продолжится в наметившемся духе, исход может быть обратным тому, к чему привел процесс, начатый в Женеве. Лукьянов поясняет, что тогда Рейган смог добиться завершения холодной войны на условиях Вашингтона.
Теперь на повестке завершение периода после холодной войны, когда Соединенные Штаты доминировали на мировой арене в качестве глобального лидера. Это объективное развитие событий, началось оно не сегодня, но подошло к кульминации. Кстати, немаловажно, что запрос на такое исходит прежде всего из самих США, как в свое время основной запрос на изменения исходил из советского общества.
Эксперт обращает внимание на интересную деталь — 40 лет назад в Женеве символом перемен стала совместная пресс-конференция, на которой журналисты с обеих сторон впервые получили возможность задать вопрос первому лицу противостоящего лагеря. Открытость считалась подспорьем для решения накопившихся проблем. «Сегодня символом стало то, что ни на какие вопросы прессы начальники отвечать не стали», — резюмирует Лукьянов.
Итоги Анкориджа и развитие переговорного трека
Политолог Максим Жаров обращает внимание на одноразовые манипуляции, которые использовались для формирования информационного поля — разговоры американцев с Лукашенко, пролеты американских истребителей над российским президентским бортом № 1, поездка Путина в лимузине Трампа, письмо Мелании Трамп российскому лидеру. Однако, по мнению эксперта, они не дали нужного результата — «на выходе сделки нет».
После того, как американцы на встрече «трое на трое» обнаружили, что «прогнуть» русских им не удалось, они просто свернули саммит, отменив все следующие по программе его «обязательные элементы».
Эксперт считает, что во многом будущее переговорного трека по Украине с участием Трампа теперь зависит от Кремля, который должен дать Трампу повод вновь «загореться» желанием «завершить конфликт».
Зеленский и Лондон здесь будут этому только мешать, поэтому скорее всего нас ждёт вновь Стамбул 2.0, где Кремль и Лондон будут с разных сторон «поджигать» Трампа на нужный им результат.
Многие ждали катарсиса, но обошлось без него. Трампу не удалось добиться перемирия, но прогресс очевиден, считает политолог-американист Малек Дудаков.
Трамп признал, что помимо небольших нерешенных вопросов есть одно серьезное противоречие. По мнению эксперта, оно может касаться территории ДНР. Еще до переговоров в Анкоридже президент США постарался переложить ответственность за будущую сделку по Украине на нынешнюю власть в Киеве, отметив, что именно Киев будет подписывать соглашение с Москвой.
Дудаков указывает, что саммит на Аляске был для Трампа во многом имиджевым мероприятием, призванным укрепить его образ миротворца. На это указывали повсеместные лозунги типа «В стремлении к миру», а также соответствующий контент в соцсетях Белого дома.
Трамп не стал угрожать вводом новых санкций, а это свидетельствует о том, что переговоры не были для него провальными, считает Дудаков. Более того, лидер США заявил, что оценивает саммит на «10 из 10» и настроен оптимистично по поводу будущей сделки.
Дальнейший статус переговорного трека будет в том числе зависеть от контактов администрации Трампа с Киевом и европейскими столицами. Уже появился прогноз от Линдси Грэма*, который надеется добиться перемирия до Рождества. В ином случае Трамп станет все чаще говорить об ответственности Зеленского за отсутствие прогресса.
Политолог Алексей Чеснаков уверен, что ближайшие две недели могут сильно изменить ситуацию. Ожидания от саммита были явно завышены, но провала не произошло. Теперь стороны корректируют свои переговорные позиции с учетом новых вводных.
Сделки не случилось из-за поляризации позиций непосредственных участников конфликта. Трамп будет давить, чтобы приблизить их к центру. Следует ожидать новых угроз как в отношении России, так и Украины. Европе тоже, вероятно, что-то достанется от Трампа.
Трамп уже отбивает атаки критиков саммита, завышая эффект от состоявшихся в Анкоридже переговоров. Эксперт считает, что растут риски выхода США из переговорного трека, сценарий жесткого выхода Вашингтона стал ближе. Однако американского президента удерживает перспектива сделки, которая еще существует.
Россия же укрепляет позиции на земле — в последние недели наметилась угроза обвала фронта для ВСУ, отмечает Чеснаков. Этот факт Москва, скорее всего, использует для укрепления своих переговорных позиций. И остальным участникам придется принять изменение ситуации.
Линдси Грэм* — внесен в РФ в список террористов и экстремистов