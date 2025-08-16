«Мирного блицкрига не случилось»: эксперты оценили встречу Путина и Трампа на Аляске

Теперь на повестке завершение периода после холодной войны, когда Соединенные Штаты доминировали на мировой арене в качестве глобального лидера. Это объективное развитие событий, началось оно не сегодня, но подошло к кульминации. Кстати, немаловажно, что запрос на такое исходит прежде всего из самих США, как в свое время основной запрос на изменения исходил из советского общества.