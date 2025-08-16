Полиция заблокировала дороги на юге и на севере страны, останавливает все автомобили и общественный транспорт, проверяет документы, устраивает допросы: В Молдове права на свободное передвижение больше не существует

Проверки автомобилей и документов, несанкционированные претензии — всё это, увы, началось и ещё ждёт сегодня жителей Молдовы, которые намерены приехать в Кишинев на митинг протеста, чтобы выразить своё несогласие с политикой режима. Не только их: любого, кто не понравится держимордам в форме, может быть подвергнут настолько жесточайшим санкциям, что ему и не снилось.