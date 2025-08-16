Полиция заблокировала дороги на юге и на севере страны, останавливает все автомобили и общественный транспорт, проверяет документы, устраивает допросы: В Молдове права на свободное передвижение больше не существует

Полицейский патруль останавливает все машины, выезжающие в Кишинев из Бельц и со стороны Гагаузии.
Полиция просто обложила Бельцы — проверяет практически весь транспорт, выезжающий из города. Причина кроется в протесте, который пройдёт в Кишинёве сегодня, 16 августа.
На выезде из Бельц — горячо. Фото соцсети.
С юга страны тоже не выбраться.
Только на та трассах, ведущих из Чимишлии в Кишинев, насчитали 17 полицейских кордонов. Причем, посты начали устанавливать ещё с двух часов ночи.
В маршрутке, следующей из Леова в Кишинёв, у всех проверяли документы и спрашивали цель поездки.
А что, столица Молдовы уже заграница?
И у нас комендантский час, чтобы носить документы с собой?
Проверки автомобилей и документов, несанкционированные претензии — всё это, увы, началось и ещё ждёт сегодня жителей Молдовы, которые намерены приехать в Кишинев на митинг протеста, чтобы выразить своё несогласие с политикой режима. Не только их: любого, кто не понравится держимордам в форме, может быть подвергнут настолько жесточайшим санкциям, что ему и не снилось.
Издевательство над людьми продолжаются!
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Санду зовет детей в Молдову, на каникулы к бабушкам и дедушкам: «Президент явно переоценила свой вклад в сохранение мира, потому что более острой ситуации, близкой к раздору, не было с 1992 года» — эксперты.
На Конгрессе диаспоры, который открылся в Кишиневе, президент Молдовы Майя Санду сделала интересное заявление (далее…).
Тайна двух президентов: о чем Путин и Трамп договорились на Аляске.
Путин и Трамп умолчали, о чем договорились на Аляске (далее…).
Граждан Молдовы, живущих в России, лишили права участвовать в выборах: Диаспора ищет средства для отправки соотечественников на голосование.
В России всего два участка на полмиллиона избирателей (далее…).