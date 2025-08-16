В Госдуме прокомментировали возможное перемирие с Украиной в воздухе

Ранее о наличии предварительного соглашения по прекращению огня воздухе сообщил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл, ссылаясь на источник. Он отметил, что стороны предварительно договорись об этом перед возможной трехсторонней встречей лидеров США, России и Украины. Со слов источника, на которого ссылается Кэрролл, «небо подаст сигналы о предварительных результатах этих переговоров», об этом пишут «Ведомости». Следующая неделя будет интересной, заявил собеседник журналиста, не раскрывая подробности.
Комментируя информацию Кэрролла, Андрей Колесник отметил, что такое перемирие на данный момент не является выгодным для России. «Однако верховный главнокомандующий знает картину боев СВО лучше, чем кто-либо, поэтому решение будет за ним», — указал парламентарий.
Колесник добавил, что детали достигнутых договоренностей не разглашаются публично по соображениям военной и политической целесообразности.
«Все равно конкретных положенных на бумагу договоренностей пока нет. Надо смотреть, насколько это повлияет на успехи и не сорвет ли это наступательный порыв наших войск, который сейчас сохраняется. Всем надо осознать, что произошло. Мы уже обожглись один раз, поэтому надо думать над военными картами», — резюмировал депутат.