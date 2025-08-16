Минниханов поручил обеспечить безопасность на всех мероприятиях в Казани в августе

Он также напомнил, что 18 и 19 августа в Казани пройдут форумы «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» и «Ребус». По словам Минниханова, в эти дни в столицу РТ приедет много участников из федеральных органов власти, из российских регионов, китайских гостей. Всего в рамках форума пройдет более 100 мероприятий, в том числе 70 деловых сессий.