Сумма «на глазок»: Расчет средств «незаконного финансирования» в деле Башкана Гагаузии Евгении Гуцул сделан в excel — материалы дела

Один из самых шокирующих моментов в деле Башкана Гагаузии Евгении Гуцул и ативистки блока «Победа» Светланы Попан — это расчет «суммы преступления» в таблицах Excel.
Объемы средств «незаконного финансирования», вмененные обвиняемым, рассчитывались приблизительно, на глаз, и при этом не были подкреплены конкретными доказательствами.
Также суд даже не поинтересовался, кто рассчитал эти суммы, как связаны эти указанные в таблице расходы с Гуцул и Попан, есть ли доказательства того, что они были заказчиками или хотя бы знали об этом.
Так, две женщины были приговорены к длительным тюремным срокам с конфискацией десятков миллионов только на основании этих таблиц. Данного метода подсчета «на глазок» неясных расходов оказалось достаточно для построения шаблонного обвинительного приговора.
5 августа суд в Кишиневе приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее $2,4 миллиона. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет.
В резолюции Народного собрания Гагаузии заявили, что приговор Евгении Гуцул является попыткой ликвидации автономии.
