Макрон после саммита на Аляске анонсировал новую встречу «коалиции желающих»

Президент Франции Эммануэль Макрон после прошедшего на Аляске саммита РФ и США заявил 16 августа, что скоро должна состояться очередная встреча представителей «коалиции желающих» по Украине.

Источник: Reuters

Он добавил, что приветствует готовность Вашингтона внести свой вклад в урегулирование текущего конфликта, о чем заявил президент США Дональд Трамп.

«Любой прочный мир должен будет сопровождаться нерушимыми гарантиями безопасности. Мы будем работать над этим с ними и со всеми нашими партнерами по коалиции желающих, с которыми мы вновь скоро соберемся, чтобы достигнуть конкретного прогресса», — написал Макрон на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

На сайте совета Европейского союза (ЕС) в этот же день появилась сообщение, что лидеры европейских стран выразили поддержку Трампу за приложенные усилия для урегулирования украинского конфликта и достижения мира. В заявлении отмечается готовность ЕС работать с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в направлении трехстороннего саммита.

Встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой прошла 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подчеркнул, что диалог лидеров был позитивным и конструктивным.

