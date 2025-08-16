Ричмонд
В Белоруссии заявили о росте числа полетов БПЛА на западных рубежах

МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Противовоздушная оборона Белоруссии фиксирует на западных рубежах огромное количество полетов беспилотной и пилотируемой авиации, в этом году было более 800 нарушений правил использования воздушного пространства, в том числе 300 нарушений госграницы, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович журналистам на торжественном мероприятии по случаю Дня Военно-воздушных сил.

Источник: Sputnik

«Военно-политические условия, которые мы сейчас наблюдаем, непростые. То, что у нас сейчас на западных рубежах, наш вид (ПВО — ред.) фиксирует огромное количество полетов, как беспилотной летательной авиации, разведывательной авиации, так и пилотируемой, и значительное количество тактической авиации. Небольшие цифры могу привести: более 800 нарушений правил использования воздушного пространства мы зафиксировали только в этом году. В том числе более трех сотен нарушений государственной границы нашей страны», — цитирует слова командующего Telegram-канал министерства обороны.

По словам Лукьяновича, в основном это беспилотные летательные аппараты, которые нарушают границу на южных рубежах, потому что там обстановка непростая.

