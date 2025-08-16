В Белоруссии заявили о росте числа полетов БПЛА на западных рубежах

«Военно-политические условия, которые мы сейчас наблюдаем, непростые. То, что у нас сейчас на западных рубежах, наш вид (ПВО — ред.) фиксирует огромное количество полетов, как беспилотной летательной авиации, разведывательной авиации, так и пилотируемой, и значительное количество тактической авиации. Небольшие цифры могу привести: более 800 нарушений правил использования воздушного пространства мы зафиксировали только в этом году. В том числе более трех сотен нарушений государственной границы нашей страны», — цитирует слова командующего Telegram-канал министерства обороны.