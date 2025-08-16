Ричмонд
Лукьянович: Беларусь в этом году получит еще четыре истребителя Су-30СМ2

МИНСК, 16 авг — Sputnik. ВВС и силы ПВО Беларуси фиксируют на границах страны большое количество полетов беспилотников, в том числе дронов-разведчиков, а также пилотируемой и тактической авиации, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович.

Источник: Артём Берестень, "Ваяр"

В частности, с начала текущего года было зафиксировано более 800 нарушений правил использования белорусского воздушного пространства, отметил командующий.

В том числе более трех сотен нарушений государственной границы нашей страны. В основном это беспилотные летательные аппараты, которые нарушают границу, к сожалению, на южных рубежах, потому что там обстановка непростая.

цитирует слова Лукьяновича Telegram-канал Минобороны

Командующий ВВС также отметил, что сейчас ситуация становится более напряженной, так как на фоне подготовки к российско-белорусским учениям «Запад — 2025» в странах НАТО развязали кампанию по нагнетанию обстановки, в частности, в соседней Польше идет серьезное наращивание группировки.

В этих условиях белорусские военные должны быть в любой момент готовы выполнять боевые задачи, отметил Лукьянович.

Авиация у нас несет боевое дежурство. Ежедневно, круглосуточно адекватно реагируем на все вызовы и угрозы, которые мы наблюдаем в воздушном пространстве.

отметил глава ВВС и сил ПВО

Пополнение авиапарка

Командующий ВВС и войск ПВО также рассказал подробности о пополнении авиапарка новыми боевыми машинами.

В частности, на уходящей неделе белорусские летчики получили от России очередную партию новейших истребителей Су-30СМ2. Ранее белорусской стороной были получены 12 новейших самолетов, вертолетов Ми-35М из России.

В этом году еще планируем поступление новой авиационной техники. Это еще 4 самолета Су-30СМ2.

сообщил Лукьянович
