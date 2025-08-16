Лукьянович: Беларусь в этом году получит еще четыре истребителя Су-30СМ2

В частности, с начала текущего года было зафиксировано более 800 нарушений правил использования белорусского воздушного пространства, отметил командующий.
В том числе более трех сотен нарушений государственной границы нашей страны. В основном это беспилотные летательные аппараты, которые нарушают границу, к сожалению, на южных рубежах, потому что там обстановка непростая.
Командующий ВВС также отметил, что сейчас ситуация становится более напряженной, так как на фоне подготовки к российско-белорусским учениям «Запад — 2025» в странах НАТО развязали кампанию по нагнетанию обстановки, в частности, в соседней Польше идет серьезное наращивание группировки.
В этих условиях белорусские военные должны быть в любой момент готовы выполнять боевые задачи, отметил Лукьянович.
Авиация у нас несет боевое дежурство. Ежедневно, круглосуточно адекватно реагируем на все вызовы и угрозы, которые мы наблюдаем в воздушном пространстве.
Пополнение авиапарка
Командующий ВВС и войск ПВО также рассказал подробности о пополнении авиапарка новыми боевыми машинами.
В частности, на уходящей неделе белорусские летчики получили от России очередную партию новейших истребителей Су-30СМ2. Ранее белорусской стороной были получены 12 новейших самолетов, вертолетов Ми-35М из России.
В этом году еще планируем поступление новой авиационной техники. Это еще 4 самолета Су-30СМ2.