Эксперт раскрыл, как саммит на Аляске повлияет на санкционную политику США

Поэтому европейцы, я уверен, сейчас задумаются. И для продолжения такой политики, я имею в виду европейские санкции, нужно консенсусное решение всего Евросоюза. Что касается американских санкций, те, которые введены президентским указом Байдена, могут быть отменены Трампом. Те же санкции, которые введены через резолюции Конгресса, могут быть отменены только с помощью новых его резолюций. Но это потребует достаточно серьезной внутриполитической работы администрации Трампа, если она действительно в этом заинтересована.