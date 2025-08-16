Эксперт раскрыл, как саммит на Аляске повлияет на санкционную политику США

Войтоловский напоминает, что шанс для завершения военного конфликта на Украине был еще в сентябре 2022 года. Однако западные партнеры Киева — Вашингтон и Лондон — тогда рекомендовали Киеву отказаться от переговоров, сделав ставку на продолжение боевых действий, пообещав военную поддержку.
Эксперт уверен, что сегодня ситуация кардинально изменилась — США готовы к переговорам с Россией по завершению конфликта на Украине, но этот путь будет непростым.
Все остальные решения — снятие санкций, ограничений экономических, политических отношений и начало диалога по вопросам контроля над вооружением и стратегической стабильностью — это все, на самом деле, сможет произойти только после того, как будет найден выход из этого тяжелого конфликта на Украине, который фактически превратился в опосредованное военное столкновение России и НАТО.
Европа будет всячески препятствовать развитию диалога между Вашингтоном и Москвой, уверен эксперт. Он поясняет, что США уже заявили о смещении фокуса в военной сфере в сторону азиатско-тихоокеанского направления, оставив европейские страны самостоятельно заниматься своей безопасностью. Однако им сложно было платить 2% в НАТО, а теперь предстоит выделять 5% от своего ВВП. Войтоловский считает, что европейским бюджетам будет сложно выдержать такой уровень военных расходов длительное время.
Поэтому европейцы, я уверен, сейчас задумаются. И для продолжения такой политики, я имею в виду европейские санкции, нужно консенсусное решение всего Евросоюза. Что касается американских санкций, те, которые введены президентским указом Байдена, могут быть отменены Трампом. Те же санкции, которые введены через резолюции Конгресса, могут быть отменены только с помощью новых его резолюций. Но это потребует достаточно серьезной внутриполитической работы администрации Трампа, если она действительно в этом заинтересована.
Европейские дипломаты отлично понимают, что снятие санкций США с России повлечет за собой кризис в Европе. Такое решение Трампа укрепит экономические отношения между Вашингтоном и Москвой при ослаблении присутствия американских компаний в Европе. Войтоловский отметил, что европейцам придется нести значительные расходы на оборону, одновременно отказываясь от поставок российских энергоносителей. Более того, они лишатся возможности работать на емком российском рынке, что приведет к тяжелой ситуации в ЕС. «Поэтому я думаю, что умные люди в европейских столицах, увидев динамику российско-американского диалога, начнут по-другому относиться к России», — заключил эксперт.