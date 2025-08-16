Интервью Лукашенко американскому журналу Time набрало миллионы просмотров

Интервью президента Беларуси Александра Лукашенко американскому журналисту журнала Time Саймону Шустеру набрало только на Youtube-страницах белорусских телеканалов и радиостанций суммарно 14 миллионов 916 тысяч просмотров. Еще 1,5 миллиона — в TikTok, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.