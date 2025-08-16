Ричмонд
Интервью Лукашенко американскому журналу Time набрало миллионы просмотров

Миллионы просмотров набрало интервью Лукашенко американскому журналисту Шустеру.

Источник: Комсомольская правда

Интервью президента Беларуси Александра Лукашенко американскому журналисту журнала Time Саймону Шустеру набрало только на Youtube-страницах белорусских телеканалов и радиостанций суммарно 14 миллионов 916 тысяч просмотров. Еще 1,5 миллиона — в TikTok, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Интервью президента Time было опубликовано 8 августа, записывалось 25 июля.

Кстати, Минск рассматривается в качестве площадки для встречи Трампа, Путина, Зеленского.

А между тем, Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе.

Кроме того, Александр Лукашенко и Дональд Трамп говорили по телефону, пока президент США летел на встречу с Владимиром Путиным на Аляске.

А еще Дональд Трамп принял приглашение Александра Лукашенко посетить Минск вместе с семьей.

Мы писали, что вечером 15 августа Александр Лукашенко провел разговор с представителем Трампа, который позвонил по его поручению.

