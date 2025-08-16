Тирасполь требует от Кишинева соблюдения избирательных прав приднестровцев

«В адрес депутатов поступают многочисленные обращения от граждан и неправительственных организаций, обеспокоенных информацией о возможном сокращении числа избирательных участков для граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. При этом в качестве аргумента приводится якобы низкая явка на прошлых выборах. Этот довод не соответствует действительности», — говорится в заявлении.
Депутаты Верховного Совета обратили внимание, что Молдова, как член ООН, ОБСЕ и Совета Европы, взяла на себя обязательства обеспечивать равный и беспрепятственный доступ всех граждан, независимо от места их проживания, к избирательным процедурам.
«Сокращение числа избирательных участков для граждан Молдовы в Приднестровье без объективных причин может рассматриваться как дискриминация и навредить международной репутации страны», — говорится в заявлении.
Авторы обращения напомнили, что на президентских выборах в 2024 году участие избирателей из Приднестровья ограничивали — блокировали дороги и закрывали участки для голосования. Приднестровские парламентарии призывают открыть 41 участок для голосования, как на парламентских выборах 2021 года.
Парламентские выборы пройдут в Молдове 28 сентября 2025 года.