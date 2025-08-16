Тирасполь требует от Кишинева соблюдения избирательных прав приднестровцев

«В адрес депутатов поступают многочисленные обращения от граждан и неправительственных организаций, обеспокоенных информацией о возможном сокращении числа избирательных участков для граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. При этом в качестве аргумента приводится якобы низкая явка на прошлых выборах. Этот довод не соответствует действительности», — говорится в заявлении.