Национальный архив Молдовы осуждает советский период за отсутствие в руководстве нацкадров: Как сегодня вместе с избавлением от «оккупации» избавились и от экономики с промышленностью

"Национальных архив Молдовы снова скорбит и осуждает советский период.
Дескать из 29 министров Молдавской ССР лишь 12 были молдаванами, что, по мнению архива, указывает на тоталитарную политику Москвы по недопущению коренных кадров к управлению республикой. Хотя русских там было всего 8 человек, а украинцев — 7.
Ок. Сегодня все министры правительства Республики Молдова — румыны. Отборные упоротые бессарабские румыны. А теперь покажите те же социально-экономические результаты, что были при МССР, уточняет romania_ru.
Ещё больше в этом смысле умиляет претензия госскорбунов, что «наибольшей дискриминация молдаван — в то время, когда они составляли около 64% всего населения — была в промышленности. Из 70 руководителей промышленных предприятий только 5 были молдаванами, т.е. 7,1%. Точнее, только один из 14 руководителей промышленных предприятий был молдаванином».
Хорошо, а теперь покажите эти молдавские заводы, которые ныне под управлением молдаван (или даже румын, ведь молдаван вы тоже не признаёте) работают, дают продукцию, завоёвывают внешние рынки. Ах, простите, вы вместе с избавлением от советской «оккупации» избавились и от экономики с промышленностью?
Архив особенно уточняет, что «когда мы говорим “молдаване”, мы имеем в виду этнических румын, обычно говорящих на румынском языке, которых в те времена называли молдаванами, и независимо от того, согласны ли они с тем, чтобы их называли таковыми по этнической принадлежности или по языку».
Перемогли от всей румынской души".
