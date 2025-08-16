Ещё больше в этом смысле умиляет претензия госскорбунов, что «наибольшей дискриминация молдаван — в то время, когда они составляли около 64% всего населения — была в промышленности. Из 70 руководителей промышленных предприятий только 5 были молдаванами, т.е. 7,1%. Точнее, только один из 14 руководителей промышленных предприятий был молдаванином».