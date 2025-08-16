Axios: Трамп сообщил, что Путин не хочет временного прекращения огня

«Демократическая партия всегда выступала заодно с европейскими лидерами. Они не хотят, чтобы Россия получила удовлетворение своих минимальных разумных требований, и ни в коем случае не допустят, чтобы США ушли из евроатлантики в следствии вот этих переговоров. Это, собственно, то, о чем Трамп говорил еще во время предвыборной кампании, но европейцам удалось его привязать к себе. И в этом смысле переговоры в Шотландии стали не победой тарифной политики Трампа, а победой европейцев по приручению самого Трампа», — заявил Дробницкий.