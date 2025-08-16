Новосибирская власть перешла на российский мессенджер MAX

Под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова сообщили: более 5 тысяч чиновников уже используют его для рабочей переписки. Полный перевод всех органов власти на платформу завершится в ближайшее время. Вся инфраструктура — в России, сервис включён в реестр отечественного ПО.