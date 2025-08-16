Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирская власть перешла на российский мессенджер MAX

Полный перевод всех органов власти на платформу завершится в ближайшее время.

Полный перевод всех органов власти на платформу завершится в ближайшее время.

15 августа на совете по цифровому развитию обсудили переход госслужащих Новосибирской области на национальный мессенджер MAX. Об этом сообщает региональное правительство.

Под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова сообщили: более 5 тысяч чиновников уже используют его для рабочей переписки. Полный перевод всех органов власти на платформу завершится в ближайшее время. Вся инфраструктура — в России, сервис включён в реестр отечественного ПО.

Также запущены официальные каналы правительства и губернатора Андрея Травникова в MAX. Остальные соцсети продолжают работать в обычном режиме. Петухов подчеркнул: использование иностранных мессенджеров для служебных целей прекращается, но для личного общения ограничений нет.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске родители воспитанников спортивных школ переходят на мессенджер MAX.