WSJ: Трамп заявил ЕС о готовности предоставить «гарантии безопасности» Украине

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: © РИА Новости

«По словам лиц, осведомленных о содержании разговора, президент Трамп заявил лидерам европейских стран в телефонном разговоре с борта самолета президента США, что он более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине», — пишет издание.

Итоги переговоров на Аляске

В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате «три на три» продолжалась два часа 45 минут. От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы. Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан. Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве. Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.

