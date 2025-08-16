WSJ: Трамп заявил ЕС о готовности предоставить «гарантии безопасности» Украине

В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате «три на три» продолжалась два часа 45 минут. От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы. Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан. Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве. Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.