NYT: Трамп предложил Европе признать за Россией весь Донбасс

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам признать за Россией всю территорию Донбасса, в том числе те земли, которые еще не освобождены российскими войсками. Об этом написали журналисты The New York Times. Трамп считает, что это поможет достичь быстрого мира.

Источник: Reuters

«…можно быстро заключить мирный договор, если [президент Украины Владимир] Зеленский согласится уступить России остальную часть Донбасса», — пишет The New York Times со ссылкой на заявления Трампа. По его мнению, это поможет Украине и России быстрее достичь мирного урегулирования.

