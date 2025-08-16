NYT: Трамп предложил Европе признать за Россией весь Донбасс

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам признать за Россией всю территорию Донбасса, в том числе те земли, которые еще не освобождены российскими войсками. Об этом написали журналисты The New York Times. Трамп считает, что это поможет достичь быстрого мира.