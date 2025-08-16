NYT: Трамп предложил Европе признать за Россией весь Донбасс

«…можно быстро заключить мирный договор, если [президент Украины Владимир] Зеленский согласится уступить России остальную часть Донбасса», — пишет The New York Times со ссылкой на заявления Трампа. По его мнению, это поможет Украине и России быстрее достичь мирного урегулирования.
