Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова призвала лидеров «коалиции желающих» взять на встречу салфетки и ложки

Европейским лидерам «коалиции желающих», которые собираются встретиться для проведения очередных переговоров, стоит не забыть взять на заседание салфетки и ложечки для сахара. Об этом 16 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Она обратила внимание, что согласно данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер должны связаться по видеосвязи в воскресенье, 17 августа, чтобы обсудить Украину.

«Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы», — пошутила она в Telegram-канале.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее 16 августа после прошедшего на Аляске саммита РФ и США заявил, что скоро должна состояться очередная встреча представителей «коалиции желающих» по Украине. Он добавил, что приветствует готовность Вашингтона внести свой вклад в урегулирование текущего конфликта, о чем заявил президент США Дональд Трамп.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше