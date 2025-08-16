Захарова призвала лидеров «коалиции желающих» взять на встречу салфетки и ложки

Она обратила внимание, что согласно данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер должны связаться по видеосвязи в воскресенье, 17 августа, чтобы обсудить Украину.
«Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы», — пошутила она в Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее 16 августа после прошедшего на Аляске саммита РФ и США заявил, что скоро должна состояться очередная встреча представителей «коалиции желающих» по Украине. Он добавил, что приветствует готовность Вашингтона внести свой вклад в урегулирование текущего конфликта, о чем заявил президент США Дональд Трамп.