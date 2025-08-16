Депутат парламента Молдавии заявил о «беспределе» правящего режима

В субботу оппозиционны политблок «Победа» созвал митинг против произвола властей. Оппозиция обвиняет правящую партию «Действие и солидарность» в репрессиях против инакомыслящих. В частности, упоминаются уголовные дела против политиков, задержания в аэропорту за поездки в Россию и попытки запретить протесты за 30 дней до и после выборов. Правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности для борьбы с избирательной коррупцией, что, по мнению оппозиции, позволит отказывать в регистрации кандидатам без объяснений.