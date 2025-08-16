Депутат парламента Молдавии заявил о «беспределе» правящего режима

В субботу оппозиционны политблок «Победа» созвал митинг против произвола властей. Оппозиция обвиняет правящую партию «Действие и солидарность» в репрессиях против инакомыслящих. В частности, упоминаются уголовные дела против политиков, задержания в аэропорту за поездки в Россию и попытки запретить протесты за 30 дней до и после выборов. Правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности для борьбы с избирательной коррупцией, что, по мнению оппозиции, позволит отказывать в регистрации кандидатам без объяснений.
«Огромное количество людей находится на площади, несколько тысяч. Их сюда вынуждает выходить тот беспредел, то уничтожение республики Молдова, которым занимается правящий режим. В XXI веке мы такое ощущение, как будто скатились в рабовладельческий строй. И у человека не остается никаких прав на собственное мнение», — сказал Суходольский, который представляет Гагаузию в парламенте Молдавии от партии «Возрождение» (входит в политблок «Победа»),
По словам парламентария, протестующие также требуют справедливости для тех, кого он назвал «незаконно осужденными и арестованными».
«Люди вышли сегодня высказать своё мнение и поддержать политических заключённых», — сказал Суходольский. По его словам, в нынешней политической ситуации глава Гагаузии Евгения Гуцул оказалась одной из наиболее заметных фигур, которых подвергли давлению и репрессиям.
Депутат связал протесты с предстоящими 28 сентября выборами, выразив уверенность в смене власти.
Ранее ЦИК Молдавии отказал партии «Возрождение», к которой принадлежит парламентарий, в регистрации на участие в парламентских выборах.
Протестные настроения в Молдавии нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.