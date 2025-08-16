Туск заявил о начале решающей фазы «игры за будущее» Украины

«Сегодня стало еще яснее, что Россия уважает исключительно сильных. Поэтому так важно сохранить единство всего Запада», — написал он.
В заявлении восьми лидеров, опубликованном Еврокомиссией после встречи президентов Трампа и Путина, сказано, что Европа приветствует усилия США по прекращению конфликта на Украине и готова работать с Киевом и Вашингтоном «над организацией трехстороннего саммита при поддержке Европы». В документе также подчеркивается, что территориальные вопросы должна решать Украина, а границы не могут быть «изменены силой».
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в ходе телефонного разговора после саммита на Аляске Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что решение о территориях остается за Киевом. Президент США также сказал, что позиция российского президента Владимира Путина не изменилась — он по-прежнему требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса, рассказали источники агентства.
В интервью Fox News после саммита Трамп заявил, что заключение возможной сделки «зависит от президента Зеленского». До саммита американский президент говорил, что мирное соглашение может включать «некоторый обмен территориями».
Россия исключает возможность территориальных уступок Украине. Одним из условий, выдвинутых президентом Владимиром Путиным летом 2024 года для мирных переговоров с Киевом, является вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.