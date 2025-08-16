Туск заявил о начале решающей фазы «игры за будущее» Украины

В заявлении восьми лидеров, опубликованном Еврокомиссией после встречи президентов Трампа и Путина, сказано, что Европа приветствует усилия США по прекращению конфликта на Украине и готова работать с Киевом и Вашингтоном «над организацией трехстороннего саммита при поддержке Европы». В документе также подчеркивается, что территориальные вопросы должна решать Украина, а границы не могут быть «изменены силой».