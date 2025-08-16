Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил министра культуры Челябинской области за заслуги перед Отечеством

Указ президента РФ подписан 16 августа.

Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин отметил государственной наградой министра культуры Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Наградить за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени Бетехтина Алексея Валерьевича — министра культуры Челябинской области», — говорится в документе.

Указ президента РФ подписан 16 августа.

Бетехтину 58 лет. С 2010 года по настоящее время возглавляет министерство культуры Челябинской области. Кандидат культурологии.