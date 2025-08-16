Путин наградил министра культуры Челябинской области за заслуги перед Отечеством

«Наградить за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени Бетехтина Алексея Валерьевича — министра культуры Челябинской области», — говорится в документе.