Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров

По информации пресс-службы Кремля, на встрече глава государства ознакомил руководство администрации президента, представителей правительства, Госдумы, а также руководителей министерств и ведомств с результатами встречи в Анкоридже.
Глава государства анонстировал, что детально расскажет о встрече со своим американским коллегой по ходу совещания.
«Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», — отметил он.
15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.
По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.
Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.
В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.