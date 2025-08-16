Путин заявил, что его разговор с Трампом приблизил к нужным решениям

По его словам, удалось обсудить возможное разрешения конфликта «на справедливой основе».
«У нас была возможность поговорить о причинах этого кризиса, и именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования», — сказал Путин.
Разговор с американским коллегой Дональдом Трампом он назвал «очень откровенным и содержательным». «На мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», — считает Путин.
Путин и Трамп 15 августа провели переговоры на Аляске. Это первая их очная встреча за шесть лет. Переговоры в Анкоридже главы государств назвали полезными и продуктивными, хотя ни о каких конкретных договоренностях не сообщили.
Президент России на пресс-конференции после саммита заявил, что урегулирование конфликта должно носить «устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом».
Он выразил надежду, что Украина и Европа «не станут чинить никаких препятствий» и не будут пытаться сорвать «намечающийся прогресс». Россия рассчитывает, что договоренности на саммите станут «опорной точкой» не только для разрешения конфликта, но «и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США», добавил он.
Трамп, в свою очередь, сообщил, что на встрече «достигли существенного прогресса», но отметил: «Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет».
Позднее глава Белого дома в Truth Social назвал лучшим способом положить конец конфликту достижение мирного соглашения, а не просто прекращения огня, которое, по его словам, «часто не соблюдается». Украина хочет достичь «реального мира, который будет долгосрочным, а не станет очередной паузой», заявил в то же время президент Владимир Зеленский после разговора с Трампом по телефону.
Украинский лидер в понедельник, 18 августа, встретится с американским коллегой в Вашингтоне. По словам главы Белого дома, если после визита Зеленского «все сложится удачно», будет организована еще одна встреча с Путиным. Президент России говорил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским при «определенных условиях», но «до создания таких условий пока далеко».