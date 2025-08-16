Путин заявил, что его разговор с Трампом приблизил к нужным решениям

Позднее глава Белого дома в Truth Social назвал лучшим способом положить конец конфликту достижение мирного соглашения, а не просто прекращения огня, которое, по его словам, «часто не соблюдается». Украина хочет достичь «реального мира, который будет долгосрочным, а не станет очередной паузой», заявил в то же время президент Владимир Зеленский после разговора с Трампом по телефону.