Путин: Россия хотела бы разрешить кризис в Украине мирными средствами

«Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», — сказал президент РФ.