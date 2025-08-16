Путин: Россия хотела бы разрешить кризис в Украине мирными средствами

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия хотела бы разрешить кризис в Украине мирными средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле по итогам саммита на Аляске, сообщает ТАСС.
«Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», — сказал президент РФ.
При этом Путин охарактеризовал свой визит на Аляску как своевременный и весьма полезный. «Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе», — подчеркнул он.
«Перешагнуть из вчера в завтра». Каковы итоги саммита Путина и Трампа на Аляске?
Российский лидер сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом причины украинского кризиса. Путин подчеркнул, что именно устранение первопричин конфликта должно быть положено в основу его урегулирования.
Он также отметил, что переговоры на Аляске были содержательными и приблизили стороны к нужным решениям. «Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне», — указал российский лидер, добавив, что «была возможность спокойно, детально еще раз изложить позицию РФ».
Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 15 августа в американском Анкоридже на Аляске. Основной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины. Оба лидера оценили итоги встречи весьма позитивно. Трамп заявил, что саммит позволил достичь огромного прогресса и согласовать многие пункты. -0-