Президент Ирана посетит Беларусь

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит официальные визиты в Ереван и Минск, заявил замглавы администрации иранского президента по политическим вопросам Мехди Санаи.
«У господина Пезешкиана будет двухдневная поездка в Армению и Беларусь, (которая начнется — Sputnik) с вечера понедельника, 18 августа», — написал высокопоставленный иранский чиновник на своей странице в Х.
Мехди Санаи уточнил, что иранский президент совершит официальные визиты для того, чтобы укрепить отношения Тегерана с Ереваном и Минском в торговой сфере.
По его словам, данные поездки должны были состояться еще в июне текущего года. В ходе визитов запланировано подписание ряда официальных документов.
Ранее стало известно, что визит Масуда Пезешкина в Минск был отложен в связи с нападением Израиля на Иран. Планировалось, что иранский президент будет находиться на белорусской территории в период с 25 по 27 июня.
«Пока еще сроки и даты визита не определены, но мы рассчитываем, что сможем его реализовать в 2025 году», — заявил посол Ирана в Минске Алиреза Санеи 29 июня в эфире белорусского телевидения.