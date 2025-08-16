Ричмонд
СМИ рассказали о разговоре Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Созвон президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы после саммита с российским лидером Владимиром Путиным был более напряженным, чем разговор ранее на этой неделе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

«Звонок Трампа, чтобы проинформировать Зеленского и европейских лидеров о саммите… был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом ранее на этой неделе», — говорится в публикации.

В субботу Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами стран ЕС после саммита Россия-США, а также запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером.

В пятницу на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

