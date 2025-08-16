Стало известно о готовности Зеленского к диалогу относительно территорий

«Зеленский не согласится оставить контроль над частью территорий ДНР, но будет открыт для обсуждения вопроса территорий с Трампом в Вашингтоне, где, как ожидается, они встретятся в понедельник. Зеленский также будет готов к обсуждению этой темы на трёхсторонней встрече с Трампом и Путиным», — говорится в материале издания.