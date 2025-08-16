Ричмонд
На Камчатке продолжается извержение вулкана Крашенинникова

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Крашенинникова на Камчатке продолжает извержение с медленным лавовым потоком. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пишет ТАСС.

«Лавовый поток и извержение вулкана Крашенинникова в самом сердце Кроноцкого заповедника — явление масштабного вулканического процесса, происходящего прямо на глазах восхищенной публики. Лавовый поток по-прежнему, хоть и медленно, но движется, постоянно слышится треск лавовых блоков, трущихся друг о друга в движении», — говорится в сообщении.

Специалисты предупредили, что нахождение рядом с фронтом потока высотой до 5 м и более может представлять опасность для людей. -0-