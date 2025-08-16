На Камчатке продолжается извержение вулкана Крашенинникова

«Лавовый поток и извержение вулкана Крашенинникова в самом сердце Кроноцкого заповедника — явление масштабного вулканического процесса, происходящего прямо на глазах восхищенной публики. Лавовый поток по-прежнему, хоть и медленно, но движется, постоянно слышится треск лавовых блоков, трущихся друг о друга в движении», — говорится в сообщении.