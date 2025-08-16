Оцепления, обыски, давление, оскорбления, полиция даже аниматоров задержала: Несмотря на жесткие меры, предпринятые ПАС, народ не побоялся прийти на субботний митинг к вокзалу в Кишиневе

«Что бы произошло в Варшаве, если бы министры за 4−5 лет подняли себе зарплаты до 3750 евро, а пенсионерам оставили по 60 евро? Это не коррупция? Что было бы в Варшаве, если бы пенсионер получал 60 евро, а министры — по 3750 евро? А если бы “благословенные органы” заявили, что коррупция была среди пенсионеров, и что это они подняли себе выплаты, выйдя на протесты — как это назвать? Но ведь никто ничего не добавлял. Я спрашивал о разнице в зарплатах. Было бы нормально, если бы в Польше министр получал 3700 евро, а пенсионер — 60 евро? А вы — представители европейской страны. Вот вам и ответ.