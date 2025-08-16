Оцепления, обыски, давление, оскорбления, полиция даже аниматоров задержала: Несмотря на жесткие меры, предпринятые ПАС, народ не побоялся прийти на субботний митинг к вокзалу в Кишиневе

Еще задолго до начала запланированного массового протеста, полиция оцепила территорию железнодорожного вокзала, где сторонники блока «Победа» начали установку палаточного лагеря, чтобы провести флешмоб. Силовики сорвали палатки, схватили и силой вывели людей.
Полицейский патруль останавливал все машины, выезжающие в Кишинев из Бельц и со стороны Гагаузии.
Полиция просто обложила Бельцы — проверяла практически весь транспорт, выезжающий из города.
Только на та трассах, ведущих из Чимишлии в Кишинев, насчитали 17 полицейских кордонов. Причем, посты начали устанавливать ещё с двух часов ночи.
Полиция толком не могла объяснить, почему она останавливала автомобили, которые едут в Кишинев, но при этом заставляла людей писать объяснительные.
Кстати, Статья 27 Конституции Республики Молдова гласит:
"Право на свободу передвижения по стране гарантируется.
Каждому гражданину Республики Молдова обеспечивается право поселяться или пребывать в любом населенном пункте страны, выезжать из страны, эмигрировать из нее и возвращаться в нее".
То есть, как ни крути, полиция нарушает закон и выполняет незаконные приказы.
Ст. 40 Конституции Молдова о Свободе собраний и ряд международных актов нарушают уже давно.
Ближе к 15.00, народ, стал прибывать. Кто смог добраться. Полиция отгоняла людей в районе ж/д вокзала от фонтана и от деревьев, где есть тень. В том числе, пожилых.
Раньше времени на место проведения мирной акции приехали и штатные ПАСовские провокаторы, в том числе и Андони, который в этот день особо отличился грубостью и оскорблениями. Опять покусают. «Бабки Санду» долго соображали, что ответить на вопрос, почему они припёрлись в район ж/д вокзала в румынских флагах на плечах. И не нашли ничего лучше, как снова начать орать про… Украину.
Полиция пыталась разогнать людей, стоящих недалеко от железнодорожного вокзала в Кишиневе. Говорили, что нельзя тут находиться. Люди возмущались, заявляя, что это их страна, они всю жизнь работали, платили налоги, а сейчас полиция не разрешает им находиться на улицах города!
Прибывающие граждане кричали «Жос диктатура» (Долой диктатуру) и пели «Вставай страна огромная».
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу:
"Людям, которым полиция во время нашей мирной акции выпишет штрафы, мы обязательно юридически поможем.
Точно так, как делали это всегда. Ничего не бойтесь!".
Не прошло и часа, как начались задержания.
Журналистка-провокаторша с провластного телеканала TV8, Виорика Татару, пожаловалась, что ее «жестоко избила в голову» женщина-участника протеста.
Смотрим на комплекцию Татару, смотрим на телосложение женщины, на которую она указала.
Смотрим на лицо Татару после «жестокого избиения» в него, смотрим на ее поведение после якобы стычки.
И делаем неутешительный для Татару вывод: врет она про избиение.
Полиция у всех прохожих, которые шли мимо мирной акции протеста у ж/д вокзала, проверяла сумки.
Что вообще происходит, кто-то может объяснить?
Регина Апостолова: Полиция выполняет указания нынешней власти, и какую бы точку мы ни выбрали и какое бы письмо ни подали, нам нигде не разрешили бы.
"Мы заранее отправили письмо в примарию муниципия Кишинёв с просьбой предоставить нам площадку перед железнодорожным вокзалом для мирного митинга в поддержку наших политзаключённых, находящихся в 13 тюрьме. К сожалению, в последнюю минуту нам сообщили, что и эта площадь занята, и мы не сможем провести мероприятие, хотя ранее у нас было разрешение.
Мы прекрасно понимаем, что полиция выполняет указания нынешней власти, и какую бы точку мы ни выбрали и какое бы письмо ни подали, нам нигде не разрешили бы.
Мы всегда проводили мирные митинги и сегодня настроены мирно. К сожалению, полиция выполняет указания правящей партии".
Алексей Лунгу:
«Что бы произошло в Варшаве, если бы министры за 4−5 лет подняли себе зарплаты до 3750 евро, а пенсионерам оставили по 60 евро? Это не коррупция? Что было бы в Варшаве, если бы пенсионер получал 60 евро, а министры — по 3750 евро? А если бы “благословенные органы” заявили, что коррупция была среди пенсионеров, и что это они подняли себе выплаты, выйдя на протесты — как это назвать? Но ведь никто ничего не добавлял. Я спрашивал о разнице в зарплатах. Было бы нормально, если бы в Польше министр получал 3700 евро, а пенсионер — 60 евро? А вы — представители европейской страны. Вот вам и ответ.
У нас в команде одни профессионалы. Если вы посмотрите на цифры и статистику — откройте сайт Национального банка. Посмотрите, как жили люди до 2019 года и как живут после. И не говорите мне про Украину — ведь Румыния граничит с Украиной. Венгрия и другие страны тоже граничат.
Вот, что я вам скажу: каждая страна в Евросоюзе хочет иметь экономические связи с Россией. Вы циничны, но все это знают. После пятнадцатого числа произойдёт серьёзный поворот. Вчера как раз было 15-ое. Прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Никаких сигналов? Вы скоро всё увидите".
Полицейские задерживали обычных прохожих, имевших несчастье нести в руках поклажу. Фото: соцсети В районе ж/д вокзала появилось большое количество людей в черном — много крепких парней в штатском.
Напомним, масштабный митинг в Кишиневе 16 августа должен был пройти в центре столицы. Позже был объявлен сбор у железнодорожного вокзала.
Александр Суходольский: Евгения Гуцул работала для народа и за это ее посадили в тюрьму!
"Евгения Гуцул работала для народа и за это ее посадили в тюрьму! Они это сделали именно сейчас, потому что это — самый ярый их акт устрашения для каждого из нас перед выборами!
У нас подавляющее большинство жителей Молдовы против Майи Санду, и уже не боятся об этом открыто говорить!".
В общем, вся полиция Молдовы находится сейчас в Кишиневе у вокзала. Преступникам — раздолье.
Чем дальше, тем грустнее. Полицейские не хотели пускать женщину, которая жила через дорогу. Требовали паспорт с пропиской. Ну и надо было доказать, что её спутница действительно её подруга. Маразм.
Женщину с подругой не пускают домой — она живет на через дорогу.
На глазах у полицейских пенсионерку сбил автомобиль. Фото: соцсети.
Полиция не дала пройти людям к вокзалу, они пошли в обход. В итоге 82-летнюю пенсионерку сбил автомобиль. На глазах у полицейских. Вызвали скорую.
Ближе к 18.00, участники мирного митинга, кому удалось просочиться через кордоны полиции, переместились на Привокзальную площадь.
Кстати, один из самых забавных моментов, если можно так сказать, — задержание сказочных персонажей.
Задержанием Пикачу и прочих Лабубу руководил лично глава полиции Кишинева Марин Гараз. Фото: скиншот видео.
Выяснилось, что задержанием Пикачу и прочих Лабубу руководил лично глава полиции Кишинева Марин Гараз. Он был в штатском.
Стражи порядка перекрыли подземный переход у ж/д вокзала. Естественно, без объяснений. Народ должен научиться летать, чтобы дорогу перейти?
Мирная акция продолжается. Фото: соцсети.
Мирная акция протеста у ж/д вокзала продолжается.